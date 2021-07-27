МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Ведущая платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok запускает семь новых опций для проведения прямых эфиров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Так, две новые функции для прямых эфиров направлены на противодействие кибербуллингу: теперь пользователи в настройках учетной записи могут отключить комментарии к трансляциям или добавить до 200 слов в фильтр ключевых слов. Впоследствии комментарии пользователей, содержащие такие слова, не будут появляться во время трансляций. Более того, слова могут добавляться в список на протяжении всего прямого эфира автором или человеком, который ему помогает.

Также пользователям перед публикацией потенциально недоброго и грубого комментария будет предложено задуматься влияние своих слов. В ближайшие недели TikTok предоставит пользователям возможность временно отключать зрителей и удалять негативные комментарии во время прямых трансляций.

Еще одна опция - "картинка в картинке", с ней зрители смогут беспрепятственно следить за ходом прямого эфира во время взаимодействия с другими приложениями. "Благодаря "Картинке в картинке" можно отвлечься на сообщение в мессенджере, не отрываясь от просмотра стрима", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что с помощью опции "Совместные прямые эфиры" пользователи смогут проводить совместные прямые эфиры с другими авторами TikTok по всему миру. "Теперь у каждого члена сообщества появится возможность в режиме реального времени пообщаться с креатором", - пояснили в TikTok.

TikTok запустил опцию "Вопросы и ответы в прямых эфирах", которая помогает автору прямого эфира централизованно получать вопросы от зрителей онлайн в специальном разделе "Вопросы и ответы", а не в комментариях к эфиру. Платформа также запустила опцию "Рекомендованные стримы", теперь в ленте рекомендаций и ленте подписок будут демонстрироваться популярные прямые эфиры, и опцию "Модераторы эфира для помощи ведущему", где автор прямого эфира сможет разделить управление трансляцией со своим доверенным лицом.

О TikTok

TikTok - это ведущее приложение для создания коротких видео. Наша миссия - вдохновлять людей на творчество и приносить им радость. Представительства TikTok находятся в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине, Дубае, Мумбаи, Джакарте, Сеуле и Токио