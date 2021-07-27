В России запустили первую экосистему, объединяющую независимые друг от друга компании

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сервис "Огонь", который впервые в России объединил в экосистему независимые друг от друга компании, предоставляющие различные услуги по единой подписке, запустили при поддержке "Газпромбанка". Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы сервиса.

"Состоялся релиз первого российского сервиса, который объединил продукты и услуги независимых друг от друга компаний в подписке "Огонь". Партнерами проекта стали компания "Асна", компании групп "Газпром" и "Севергрупп", онлайн-кинотеатр IVI, магазин электроники "Ситилинк", страховая группа "Согаз" и другие", - уточняется в сообщении.

Новый сервис позволит пользователям за фиксированную ежемесячную плату получить доступ к дополнительным скидкам, бонусам или привилегиям от различных брендов. Как отметили в пресс-службе, "Огонь" объединяет компании из разных отраслей для конкуренции с уже существующими на рынке экосистемами моно-игроков, таких как "Сбер" и "Яндекс".

"Партнерства - ключ к хорошему качественному сервису, а партнерская экосистема, в которой участвуют независимые лидеры рынка, имеет высокий потенциал развития. Конечно, "Газпром" будет использовать все возможности "Сети партнерств". Компании группы "Газпром" заняли сразу несколько отраслей - финансовые услуги, страхование, мобильная связь. Совсем скоро присоединятся пенсионный фонд, АЗС, инвестиционный и лизинговый сервисы", - приводятся в сообщении слова официального представителя ПАО "Газпром" Сергея Куприянова.

Зампредправления банка Дмитрий Зауэрс в свою очередь отметил, что в "Газпромбанке" не раз задумывались о создании своей экосистемы, однако привычная для российского рынка модель их формирования входила в противоречие с ценностями финансовой организации. По его словам, правильное направление развития таких систем заключается прежде всего в создании взаимовыгодных партнерств, в рамках которых выгоду получают клиенты каждого из участников.

Сейчас пользователям сервиса доступны такие услуги, как снижение ставки по ипотеке или рефинансирование кредита, доступ к онлайн-кинотеатрам, скидки на страховые продукты в компании "Согаз", на электронику в "Ситилинке", услуги аптек "Асна", скидки на мобильную связь, а также туристические пакеты и образовательные услуги.