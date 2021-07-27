В ГТС Украины сообщили, что "Газпром" не бронировал допмощности по транзиту на август

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Компания "Газпром" не бронировала выставленные на аукцион во вторник дополнительные мощности по транзиту природного газа через газотранспортную систему Украины на август. Эту информацию сообщили корреспонденту ТАСС в компании "Оператор ГТС Украины".

"Газпром" не бронировал дополнительные мощности на август", - сообщил собеседник.

Украинская компания во вторник предложила на аукционе дополнительные (прерываемые, они исполняются в зависимости от возможностей оператора ГТС) транзитные мощности на август в объеме до 63,7 млн куб. м в сутки.

По данным украинских СМИ, до этого "Газпром" также не бронировал дополнительные мощности по транзиту в мае - июле.

Ранее оператор ГТС страны сообщал, что российская сторона может увеличить объемы транзита газа через Украину в ЕС, для этого Киев готов предоставить дополнительные мощности.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.