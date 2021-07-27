Любимова рассказала, сколько билетов российские кинотеатры продали за шесть месяцев

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Свыше 86,5 млн билетов продали в отечественных кинотеатрах за первое полугодие 2021 года. Российские продюсеры учитывают ситуацию с пандемией при выпуске фильмов в прокат, ближайшие громкие премьеры ожидаются к ноябрьским праздникам. Об этом ТАСС сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Российские кинотеатры вернулись к работе после вынужденного простоя, который длился из-за пандемии несколько месяцев, в августе 2020 года. "Очень тяжело прошел этот год, мы совершенно не собираемся это скрывать. Абсолютно подвижнический труд и наших продюсеров, и, разумеется, наших киносетей, которые устояли несмотря ни на что, и наших дистрибьютеров, которые тем не менее, находят репертуар на круглый год. С начала года в кинотеатрах страны продано 86,7 млн билетов. Действительно, билетов продано меньше, но сравнивать нельзя, потому что в самых главных городах по-прежнему сохраняются все ограничения. Вся специфика нашей жизни изменилась очень сильно, что не могло не повлиять", - сказала Любимова.

Правительство в ноябре 2020 года распорядилось выделить из резервного фонда 4,2 млрд рублей на поддержку отечественной киноиндустрии. Эта субсидия в равных частях поделилась между кинотеатрами, которые получили средства в первую очередь, и продюсерами. По словам Любимовой, сохранить работу кинотеатров удалось благодаря этой поддержке.

Министр уточнила, что продюсеры и дистрибьюторы принимают решения о выпуске больших релизов в кинотеатрах и формировании репертуара, учитывая ситуацию с распространением коронавируса. Так, громкие премьеры, среди которых сказочный блокбастер "Последний богатырь: корень зла" Дмитрия Дьяченко, "Конек-Горбунок" Олега Погодина, "Огонь" Алексея Нужного, состоялись в новогодние праздники. "Ближайшие громкие премьеры появятся традиционно к ноябрьским праздникам, к зиме. Мы очень на это рассчитываем и, конечно, прекрасно понимаем, что это будет зависеть от того, как мы будем следить за своим здоровьем, как себя будем вести, чтобы в полной мере насладиться нашим прокатом", - подчеркнула она.