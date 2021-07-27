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Пандемия COVID-19

Любимова рассказала, сколько билетов российские кинотеатры продали за шесть месяцев

По словам министра культуры, за первое полугодие было продано свыше 86,5 млн билетов
Министр культуры РФ Ольга Любимова (в центре) Пресс-служба Минкультуры России
Описание
Министр культуры РФ Ольга Любимова (в центре)
© Пресс-служба Минкультуры России

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Свыше 86,5 млн билетов продали в отечественных кинотеатрах за первое полугодие 2021 года. Российские продюсеры учитывают ситуацию с пандемией при выпуске фильмов в прокат, ближайшие громкие премьеры ожидаются к ноябрьским праздникам. Об этом ТАСС сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

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Российские кинотеатры вернулись к работе после вынужденного простоя, который длился из-за пандемии несколько месяцев, в августе 2020 года. "Очень тяжело прошел этот год, мы совершенно не собираемся это скрывать. Абсолютно подвижнический труд и наших продюсеров, и, разумеется, наших киносетей, которые устояли несмотря ни на что, и наших дистрибьютеров, которые тем не менее, находят репертуар на круглый год. С начала года в кинотеатрах страны продано 86,7 млн билетов. Действительно, билетов продано меньше, но сравнивать нельзя, потому что в самых главных городах по-прежнему сохраняются все ограничения. Вся специфика нашей жизни изменилась очень сильно, что не могло не повлиять", - сказала Любимова.

Правительство в ноябре 2020 года распорядилось выделить из резервного фонда 4,2 млрд рублей на поддержку отечественной киноиндустрии. Эта субсидия в равных частях поделилась между кинотеатрами, которые получили средства в первую очередь, и продюсерами. По словам Любимовой, сохранить работу кинотеатров удалось благодаря этой поддержке.

Министр уточнила, что продюсеры и дистрибьюторы принимают решения о выпуске больших релизов в кинотеатрах и формировании репертуара, учитывая ситуацию с распространением коронавируса. Так, громкие премьеры, среди которых сказочный блокбастер "Последний богатырь: корень зла" Дмитрия Дьяченко, "Конек-Горбунок" Олега Погодина, "Огонь" Алексея Нужного, состоялись в новогодние праздники. "Ближайшие громкие премьеры появятся традиционно к ноябрьским праздникам, к зиме. Мы очень на это рассчитываем и, конечно, прекрасно понимаем, что это будет зависеть от того, как мы будем следить за своим здоровьем, как себя будем вести, чтобы в полной мере насладиться нашим прокатом", - подчеркнула она.

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РоссияПандемия COVID-19Любимова, Ольга Борисовна
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