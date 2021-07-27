Эксперты прогнозируют урожай зерновых в России в 2021 году на уровне 124 млн тонн

ОМСК, 27 июля. /ТАСС/. Урожай зерновых в России в 2021 году из-за засухи может составить около 124 млн тонн, что почти на 8% меньше показателей прошлого года. Об этом на форуме "Агро-Омск 2021" заявил по видеосвязи генеральный директор аналитического агентства "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

В 2020 году урожай зерновых в России составил 133,47 млн тонн, из которых 85,9 млн - пшеница, 20,94 млн - ячмень и 13,88 млн тонн - кукуруза. По официальному прогнозу Минсельхоза РФ, урожай зерна по итогам 2021 года может составить более 127 млн тонн, в том числе более 81 млн тонн пшеницы.

"По моим прогнозам, мы, возможно, произведем в этом сезоне 123-124 млн тонн зерна. Главная [причина снижения] здесь, конечно, пшеница. Я понизил очень серьезно свою оценку до 77-78 млн тонн <…> из-за засухи, которая началась в некоторых регионах еще с апреля, и не оставляет в покое наши поля. Возможно, затронет даже некоторую часть августа", - сказал Петриченко.

Он отметил, что прогноз по снижению урожая ячменя с 20,94 млн до 18,49 млн тонн обусловлен уменьшением посевных площадей. По кукурузе прогноз составляет около 14,6 млн тонн [13,88 млн в 2020 году] благодаря увеличение площади посевов с 2,85 до 3 млн га.

Эксперт добавил, что в Южном федеральном округе уже весной были проблемы со всходом озимых культур, и сейчас уже несколько недель стоит высокая температура, что негативно скажется на урожае. "Также засуху очень жестко ощущают сейчас на Южном Урале и в отдельных регионах Поволжья, - рассказал Петриченко. - В Сибири достаточно все неплохо, хотя Омская область сильнее всех из сибирских производителей зерна пострадала от засухи".

Форум "Агро-Омск" в связи с пандемией проводится в 2021 году в онлайн-формате 27-28 июля. В рамках деловой программы форума будет обсуждено влияние пандемии на АПК, цифровизация сельского хозяйства, обеспечение эффективного развития агропромышленного комплекса и интеграция в сельское хозяйство науки и образования. Организаторы форума - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области и Агентство развития и инвестиций Омской области.