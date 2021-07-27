Правительство России увеличило резервный фонд на 689,5 млрд рублей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Минфину увеличить резервный фонд кабмина на 689,5 млрд рублей в связи с изменением прогноза социально-экономического развития. Об этом говорится в распоряжении правительства, размещенном на официальном портале правовой информации.

"Минфину России внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2021 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства на 689 511 676,5 тыс. рублей в пределах увеличения прогнозируемого объема ненефтегазовых доходов федерального бюджета на 2021 год в связи с изменением правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития РФ", - говорится в тексте распоряжения.

Как сообщалось ранее, Счетная палата отмечала, что объем резервного фонда правительства РФ на 1 октября 2020 года составлял 1,69 трлн рублей против 203 млрд руб. годом ранее. В августе 2020 года правительство увеличивало объем резервного фонда на 1,8 трлн рублей.