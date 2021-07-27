МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России до 4,4% в 2021 году

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Рост ВВП России в 2021 году составит 4,4%. Такой прогноз содержится в обнародованном во вторник обновленном докладе Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики. Таким образом, фонд улучшил оценки за нынешний год на 0,6 п.п. по сравнению со своим апрельским документом.

Вместе с тем организация пересмотрела прогноз в сторону ухудшения на 2022 год: 3,1% против 3,8% в апреле. Эксперты фонда также изменили оценку экономического спада в России в 2020 году с 3,1% до 3%.

"Многие формирующиеся рынки и развивающиеся экономики стремятся восстановить бюджетные буферы. Некоторые, включая Бразилию, Венгрию, Мексику, Россию и Турцию, также начали нормализацию денежно-кредитной политики, чтобы избежать давления роста цен", - считают авторы доклада.