МВФ ухудшил оценку роста ВВП Китая в 2021 году с 8,4% до 8,1%

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что рост ВВП Китая в 2021 году составит 8,1% вместо ожидавшихся в апреле 8,4%. Об этом говорится в опубликованном во вторник обновленном докладе организации о перспективах развития мировой экономики.

"Прогноз по Китаю был снижен на 0,3 п.п. по причине сокращения государственного инвестирования и общей бюджетной поддержки", - говорится в докладе.

При этом эксперты улучшили прогноз роста ВВП КНР на 2022 год на 0,1 п.п., до 5,7%. Оценка экономического роста в 2020 году осталась без изменений - 2,3%.