МВФ ожидает, что рост мировой экономики в 2022 году составит 4,9%

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Рост глобального ВВП в 2022 году должен составить 4,9%. Такой прогноз содержится в опубликованном во вторник обновленном докладе Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики. Эксперты фонда повысили ожидания на 0,5 п.п. по сравнению с апрельским документом.

При этом прогноз на нынешний год остался без изменений - рост на уровне 6%.

"Глобальный прогноз на 2021 год остается без изменений по сравнению с докладом в апреле, но с поправками. Перспективы для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в этом году снижены, особенно для Азии, - отмечают авторы. - В то же время прогноз для развитых экономик улучшился. Повышение прогноза на 0,5 п.п. в 2022 году во многом обусловлено <...> развитыми экономиками, в частности США, отражая ожидаемый законопроект о дополнительной бюджетной поддержке во второй половине 2021 года".

Эксперты МВФ улучшили прогноз роста ВВП США в нынешнем году до 7% (вместо 6,4%), а в 2022 - до 4,9% (вместо 3,5%).