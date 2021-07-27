Свыше 100 тыс. тонн урожая овощей и зелени собрали липецкие аграрии с начала года

ЛИПЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Свыше 100 тыс. тонн урожая овощей и зелени собрали аграрии Липецкой области с начала 2021 года. Об этом сообщил во вторник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"По оперативным данным, в теплицах региона с круглогодичным циклом выращивания собрано 101,4 тыс. тонн овощей и зеленых культур - это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было получено 81,7 тыс. тонн", - сказал Артамонов. Он заметил, что перед аграрным сектором экономики области стоят "масштабные задачи по повышению конкурентоспособности".

"Постепенно высококачественная местная продукция должна вытеснить с наших прилавков импортную", - подчеркнул Артамонов. В частности, по его словам, впервые урожай тепличных томатов превысил сбор огурцов и составил 50,8 тыс. тонн. "В прошлом году на 26 июля было собрано 32,7 тыс. тонн томатов, а огурцов получено в этом году 50,4 тыс. тонн против 48,6 тыс. тонн в 2020-м", - пояснил Артамонов.

Он особо выделил и тот факт, что с начала года в регионе собрали 880 тыс. штук салата: эту культуру липецкие аграрии начали выращивать только в 2021 году.

"Несмотря на то, что регион уже не первый год занимает лидирующие позиции в стране по производству тепличных овощей, аграрии продолжают увеличивать их сбор и расширять ассортимент", - заключил Артамонов.