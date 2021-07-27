Около 3 млрд рублей направят на развитие железной дороги в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 27 июля. /ТАСС/. Почти 3 млрд рублей инвестиций направят в развитие железной дороги в Дагестане за два года. Об этом во вторник на совещании в рамках Дня ОАО "РЖД" в Республике Дагестан заявил начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин.

"Сергей Задорин отметил, что за последние годы повышается, в том числе, эффективность железной дороги благодаря инвестиционной поддержке руководства компании ОАО "РЖД". Инвестиционная программа по Дагестану в 2021 году составляет порядка 1,4 млрд. рублей, в 2022 году - 1,5 млрд. рублей, что почти сопоставимо с объемом инвестиций за предыдущий трехлетний период (1,6 млрд. рублей за 2018-2020 гг.)", - приводит слова начальника Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Сергея Задорина пресс-служба главы Дагестана.

По сообщению пресс-службы главы Дагестана, руководитель региона Сергей Меликов в рамках совещания, которое прошло по видеосвязи подчеркнул, что состояние практически всех отраслей экономики напрямую зависит от работы железнодорожного транспорта.

Как рассказали в пресс-службе Меликова, на совещании также обсуждался вопрос реконструкции железнодорожного махачкалинского вокзала.

"Построенное почти 50 лет назад здание уже в полной мере не соответствует требованиям текущего момента", - приводит слова Меликова его пресс-служба.