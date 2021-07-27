В МВФ заявили, что экономика России восстанавливается быстрее, чем ожидалось

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Экономика РФ восстанавливается от последствий пандемии раньше, чем ожидалось. Об этом главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила во вторник на специальном брифинге, посвященном публикации обновленного доклада организации о перспективах развития мировой экономики.

В указанном документе МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России до 4,4% в 2021 году. "В случае с Россией мы наблюдаем более быстрое восстановление. Рост ВВП в первом квартале был увереннее, чем мы ожидали, <...> это привело к улучшению [прогноза в докладе]", - сказала она, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Восстановление происходит раньше, чем мы ожидали", - отметила в свою очередь заместитель директора исследовательского департамента фонда Петя Коева-Брукс.