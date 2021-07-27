Власти выделили на поддержку малых фермерских хозяйств в Кузбассе 185 млн рублей

КЕМЕРОВО, 27 июля. /ТАСС/. Власти Кемеровской области в 2021 году выделили на поддержку малых фермерских хозяйств 185 млн рублей, поддержка агробизнеса позволит обеспечить продовольственную безопасность и диверсифицировать экономику региона, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства Кузбасса.

"На поддержку малых фермерских хозяйств в этом году из областного бюджета направлено 185 млн рублей. Чем больше мы будем вкладывать в развитие агробизнеса, тем стабильнее в регионе будет продовольственная безопасность. Важно привлечь в эту сферу больше энергичных молодых людей и помочь им встать на ноги", - говорится в сообщении со ссылкой на губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Отмечается, что Кузбасс уже сегодня в состоянии обеспечивать качественными продуктами по приемлемой цене себя и соседние регионы. Всего в области зарегистрировано 1 032 фермерских хозяйства, которые занимаются молочным и мясным животноводством, выращивают овощи, картофель в разных районах Кемеровской области. Поддержка местного агробизнеса позволит обеспечить продовольственную безопасность, считают власти. Кроме того, поддержка сельского хозяйства сможет помочь сильнее диверсифицировать экономику региона.

"Кузбасс взял курс на диверсификацию экономики. Немаловажную роль в этом будет играть сельское хозяйство. В этом плане поддержка начинающих фермеров и сельхозпредприятий будет способствовать развитию "неугольных" отраслей, позволит обеспечить качественной конкурентной продукцией Кузбасс и другие регионы, а в последующем - повысить качество жизни в сельских территориях", - пояснил Цивилев ТАСС.

В пресс-службе регионального Минсельхоза ТАСС пояснили, что по итогам 2020 года объем поддержки малых фермерских хозяйств составил 236,2 млн руб. В сообщении пресс-службы администрации правительства Кузбасса уточняется, что из 185 млн, выделенных в 2021 году, 92,7 млн рублей получили 210 малых сельхозпредприятий, занимающихся растениеводством. Остальные выплаты будут направлены на грантовую поддержку фермеров и сельскохозяйственных кооперативов.

Меры поддержки фермеров

В частности, грантовую поддержку можно получить на развитие материально-технической базы кооперативов по программе "Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса" до 2024 года. На эти цели планируется выделить 13,5 млн рублей.

По региональной программе "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" сельхозкооперативы могут получить субсидии на возмещение части затрат на покупку техники, автотранспорта, оборудования, крупного рогатого скота у членов кооператива. Объем финансирования данной меры поддержки вырос более чем вдвое. В 2020 году на эти цели выделили 4 млн рублей, а в 2021 - 9,7 млн рублей

Еще 20 млн рублей власти выделят на гранты программы "Агростартап", которые можно получить на создание фермерского хозяйства. В 2020 году шесть хозяйств получили на эти цели 17 млн рублей. Чтобы получить такой грант, необходимо составить бизнес-план, защитить его, получить грант и только потом можно регистрировать фермерское хозяйство.

Следующим этапом для таких хозяйств может стать получение грантов семейной фермы. Представив бизнес-план, предусматривающий увеличение объема продукции, обоснование модернизации семейной фермы со сроком окупаемости не более восьми лет и созданием новых постоянных рабочих мест, можно рассчитывать получить такой грант. В 2020 году на эти цели выделили 50,9 млн рублей.

Кроме того, в текущем году, впервые в регионе выделят гранты по программе "Агропрогресс" для агробизнеса, кроме индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств. Эти средства можно потратить на компенсацию на расходы на инвестпроекты, вплоть до 25% вложений.

В реальном хозяйстве

Небольшим фермерским хозяйствам такие субсидии помогают существенно вырасти. Глава крестьянского хозяйства из села Проскоково Юргинского района Артем Толмачев, в 2020 году выигравший грант начинающего фермера, получил субсидию 5 млн рублей. Это позволило его хозяйству увеличить поголовье крупного рогатого скота почти втрое. Фермер отметил, что разобраться с избыточной бюрократией, о которой говорил Владимир Путин, ему помог центр компетенций, созданный при региональном Минсельхозе.

"Сейчас я отчитываюсь за эту субсидию. После освоения средств, через 12 месяцев я могу идти на следующую программу по семейному фермерству. Там уже до 30 млн дается, но требуется 40% своих вложений, вместо 10% по программе начинающего фермера. Это будет для нас следующий этап", - сказал Толмачев.

Фермер уже мечтает о покупке роботизированных доильных аппаратов, для которых уже оставил место в своем хозяйстве. Один такой аппарат стоит 10 млн рублей, но он позволяет существенно улучшить качество молока и продуктов, которые из него получают. Собеседник агентства отметил, что он уже создал кооператив, на базе которого будет осуществляться переработка высококачественного молока и производство сыров, масел и другой продукции. Оборудование для этого фермер уже закупает.

Как сообщал в апреле министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, власти наращивают объем государственной поддержки малых фермерских хозяйств. По словам Патрушева, если в 2018 году доля средств, направляемая на поддержку малых форм хозяйствования на селе, составила 15% от общего объема господдержки аграриев, то в 2020 году она предварительно оценивается уже в 20%. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что избыточная бюрократия затрудняет получение кредитов представителями фермерских хозяйств.