В России запустили онлайн-сервис "Готов к цифре"

МОСКВА, 27 июля./ТАСС/. Минцифры России и консорциум по развитию цифровой грамотности в рамках национальной программы "Цифровая экономика" запускают образовательный ресурс готовкцифре.рф, сообщили в пресс-службе министерства.

Новый портал является агрегатором сервисов по тестированию уровня цифровой грамотности, обучению безопасной и эффективной работе с цифровыми технологиями. Сервис предоставляет пользователям структурированную информацию в различных форматах - лекции, инструменты самооценки компетенций, просветительские и информационные материалы.

"Сервис готовкцифре.рф позволит жителям страны оценить уровень своей цифровой грамотности, узнать о возможностях онлайн-среды и сформировать необходимые в повседневной жизни IT-навыки. Независимо от уровня компетенций, всем посетителям будет полезно изучить материалы о цифровом этикете и цифровой гигиене, которые играют важную роль в современных коммуникациях", - прокомментировала директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

В создании ресурса приняли участие 18 компаний, которые в марте этого года объединились в консорциум по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики: Университет 2035, НАФИ, РЖД, РОЦИТ, Сбер, НИУ ВШЭ, "Мегафон", "Ростелеком", Университет Минстроя, ЭР-Телеком холдинг, Актион-МЦФЭР, Электронное образование Республики Башкортостан, Ассоциация по сертификации, Ит Хаб, АНО КСА, Учебный центр Специалист, Школа ИКРА и Севергрупп ТТ. Компании предложили собственные проекты, которые помогут пользователям повысить уровень цифровой грамотности.

На ресурсе уже собраны более 200 материалов по таким темам, как управление информацией и данными, коммуникации в "цифре", безопасность и защита данных, создание цифрового контента, решение проблем в цифровой среде, саморазвитие в условиях неопределенности, креативное и критическое мышление. Компании будут совместно развивать проект и наполнять его образовательными решениями вместе с партнерами - "Яндекс", Mail.ru Group, "Почта России" и "Газпром нефть".