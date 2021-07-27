МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. ММК не исключает продления экспортных пошлин РФ на металлы и металлопродукцию в 2022 году, но все будет зависеть от ценовой ситуации на рынке. Об этом сообщил директор по экономике ММК Андрей Еремин на конференции с инвесторами, организованной "ВТБ Капитал Инвестиции".

"Мы не исключаем, что пошлины могут быть продлены в следующий год", - сказал он.

При этом решение по данному вопросу будет зависеть от ценовой ситуации на рынке, а сами ставки пошлин могут быть скорректированы в случае продления данной меры, добавил Еремин.

Ранее ММК оценил экономические потери компании в этом году от введения экспортных пошлин РФ на металлы и металлопродукцию в $150 млн.

В России с августа до конца 2021 года вводятся пошлины на экспорт черных и цветных металлов. Правительство согласовало такое решение на заседании 24 июня. Его цель - стабилизация цен на продукцию на внутреннем рынке. Пошлины будут распространены на прокат, арматуру, заготовки, проволоку, слитки, а также медь, никель и алюминий низкой степени передела. Сбор будет состоять из базовой ставки в 15% и специфической, которая будет рассчитываться в долларах за тонну. По подсчетам Минфина, за пять месяцев новая мера принесет в бюджет не менее 160 млрд руб.