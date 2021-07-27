Азербайджан и Россия договорились о сезонном обмене природным газом

БАКУ, 27 июля. /ТАСС/. Азербайджан и Россия договорились о сотрудничестве в области сезонного обмена природным газом. Соответствующий контракт был подписан между государственной компанией "Азерконтракт" и группой "Газпром", сообщило во вторник бакинское информационное агентство Report.

"Контракт предусматривает поставки газа из Азербайджана в Россию в летний сезон, а также аналогичных объемов газа в зимний сезон из России в Азербайджан. Срок его действия установлен до 2023 года", - говорится в сообщении.

По данным компании "Азерконтракт", объемы поставок будут зависеть от уровня добычи и потребления газа в Азербайджане в летние месяцы. Техническую реализацию контракта в плане приема и отправки соответствующих объемов продукции с азербайджанской стороны будет осуществлять Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR).

"Соглашение позволит сторонам оптимально использовать свою нефтегазовую инфраструктуру. На фоне стремительного роста добычи голубого топлива в стране Азербайджан получает возможность сохранить дополнительные объемы своего природного газа на зиму, когда уровень потребления внутри республики значительно увеличивается", - подчеркнули в компании.

Компания "Азерконтракт" была создана в 1996 году на базе бывших министерств материальных ресурсов и торговли. С 2021 года компания выполняет одну из функций SOCAR по оптовой купле-продаже природного газа.