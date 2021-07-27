В Тольятти открыли вторую линию производства лекарств "Озон Фарм"

САМАРА, 27 июля. /ТАСС/. Вторая линия производства лекарств "Озон Фарм", на которой будут выпускать препарат "Алеплевир" для лечения пациентов с коронавирусом, запущена в Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Тольятти", сообщили в правительстве Самарской области. Инвестиции в производство превысили 3 млрд рублей.

"Реализация такого проекта отвечает важнейшей задаче обеспечения наших граждан качественными и доступными по цене лекарственными препаратами. Продукция компании, лидера отечественного рынка фарминдустрии, успешно реализуется во многих странах - это очень важно", - цитирует пресс-служба губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Сейчас на первой линии завод выпускает более 25 наименований лекарств, запуск второй линии позволит производить еще 17 препаратов, большинство из которых относятся к жизненно важным препаратам. По данным пресс-службы, среди новых лекарств - "Алеплевир", который врачи используют для лечения заболевших коронавирусом.

Линия мощностью до 275 тыс. упаковок лекарств в день позволит обеспечить лечение более 1 млн пациентов в месяц. "Инвестиции нашей компании составили чуть более 3 млрд рублей. И мы готовы в случае необходимости запустить производство еще целого ряда лекарств на имеющихся мощностях", - сообщил заместитель директора по производству ООО "Озон Фарм" Олег Минаков. За счет расширения производства на заводе будет создано 82 новых рабочих места, сейчас там работает 353 сотрудника.

Сейчас на территории ОЭЗ "Тольятти" работает 12 производств, на которых создано порядка 1,7 тыс. рабочих мест. На площадке ОЭЗ "Тольятти" реализуют проекты 26 резидентов, которые заявили инвестиции на сумму порядка 25 млрд рублей. Предполагается, что предприятия создадут более 5,1 тыс. рабочих мест. Среди отраслей, в которых планируется реализовать проекты, указаны химия, упаковка, фармацевтика, металлообработка.