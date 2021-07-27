"ЭкоНива" приостановила инвестпроект на Алтае из-за проблем с финансированием

БАРНАУЛ, 27 июля. /ТАСС/. Холдинг "ЭкоНива" приостановил реализацию инвестиционного проекта по строительству животноводческого комплекса в Алтайском крае стоимостью около 3 млрд рублей из-за сложностей с финансовым обеспечением и взаимодействием с кредитными организациями, сообщил на пресс-конференции во вторник губернатор региона Виктор Томенко.

Как ранее сообщал ТАСС, алтайские власти и руководство холдинга "ЭкоНива" подписали соглашение о реализации животноводческого проекта в Алтайском крае. Реализация проекта предусматривала строительство большой фермы на 6 тыс. коров. В проект было инвестировано 40 млн рублей, проведены подготовительные работы по строительству ферм, пробурена скважина. Предполагалось, что на проектную мощность комплекс выйдет в 2021 году.

"ЭкоНива" приостановили реализацию проекта. Штефан Дюрр (владелец холдинга "ЭкоНива" - прим.ТАСС) мне звонил, мы переговорили. У них есть некоторые сложности по финансовому обеспечению и взаимодействию с кредитными организациями, которые их финансировали. Им нужно разрешить эти вопросы и решить ряд внутрикорпоративных проблем, связанных с распределением долей в этой организации, и после этого уже возвращаться к созидательной деятельности. Пока такого рода сложности возникли, они приостановились, но не отменили проект", - сказал губернатор.

Он отметил, что в регионе в настоящее время около 70 хозяйствующих субъектов реализуют инвестпроекты на общую сумму более 200 млрд рублей - речь идет о проектах стоимостью от 200 млн рублей каждый. Губернатор подчеркнул, что ни один из инвестпроектов в регионе отменен не был, несмотря на сложности в реализации некоторых проектов - таких, как проект "ЭкоНива".

"Несмотря на пандемию, инвесторы свою работу по реализации проектов продолжали. Кое-где возникли сложности с поставкой оборудования, но они разрешились. Они касались приезда специалистов, которые занимались шеф-монтажом оборудования, консультировали и выполняли работы по обновлению и строительству. Такие случаи были на заводе прессового оборудования в Барнауле, когда из-за рубежа не смогли приехать инженеры", - сказал глава региона.

"ЭкоНива-АПК Холдинг" - один из крупнейших российских производителей сырого молока. Предприятие владеет хозяйствами в Новосибирской, Воронежской, Курской, Калужской и Тюменской областях. В аграрном производстве занято около шести тысяч сотрудников. Компания - крупнейший производитель молока в России и Европе - порядка 1,4 млн тонн.