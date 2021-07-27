Россия в январе - мае 2021 уступила США первое место по объемам добычи нефти

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Россия в январе - мае 2021 года заняла второе место по добыче нефти, уступив США, свидетельствуют данные Росстата.

Так, в марте текущего года РФ добывала 10,18 млн б/с против 11,18 б/с в США за тот же период. В апреле российская добыча выросла до 10,46 млн б/с против 11,17 млн б/с в США. В мае Россия снизила объемы добычи до 10,43 млн б/с, США - до 10,96 б/с.

РФ уверенно опередила по показателям добычи Саудовскую Аравию. Эр-Рияд добывал в марте 2021 года 8,14 млн б/с, в апреле - 8,13 млн б/с, в мае - 8,54 млн б/с.

Всего за первые пять месяцев текущего года Россия добыла 212,3 млн тонн нефти, что на 6,2% ниже аналогичного показателя прошлого года. Экспорт российской нефти снизился за отчетный период на 16,9%, до 50,8 млн тонн. Доля экспорта нефти в добыче РФ составила 41,3%. При этом за май добыча нефти в РФ увеличилась на 11,6%, до 44,3 млн тонн.