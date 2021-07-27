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Новые аккаунты детей до 16 лет в Instagram будут по умолчанию закрытыми

Кроме того, соцсеть ограничит возможности рекламодателей привлекать молодежь к рекламе, а также усложнит поиск страниц детей для подозрительных аккаунтов
© Wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

ТАСС, 27 июля. Социальная сеть Instagram, принадлежащая американской компании Facebook, объявила во вторник о решении сделать по умолчанию закрытыми аккаунты новых пользователей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

По ее данным, это решение направлено на защиту детей от нежелательных комментариев, которые могут оставить подозрительные пользователи. Сообщается, что уже зарегистрированным юным пользователям с открытым профилем предложат сделать доступ к своей странице ограниченным. При этом дети вправе сами выбрать, каким будет их профиль, и при желании могут сделать его открытым.

Кроме того, Instagram ограничит возможности рекламодателей привлекать молодежь к рекламе, а также усложнит поиск страниц детей для подозрительных аккаунтов. Реализация нововведений планируется посредством новых технологий, которые обнаружат потенциально подозрительных пользователей и предотвратят их взаимодействие с аккаунтами детей.

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