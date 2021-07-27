Минцифры будет координировать развитие производственных и коммуникационных технологий

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Минцифры России в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будет координировать развитие направлений "Новые производственные технологии" и "Новые коммуникационные интернет-технологии". Соответствующие дорожные карты были утверждены президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

"Дорожная карта "Новые производственные технологии" направлена на развитие программных решений для промышленности: технологий цифрового проектирования, математического моделирования, управления жизненным циклом продукции и "умного" производства. Картой предусмотрено также создание центров тестирования российского промышленного ПО", - сообщили в пресс-службе Минцифры. Ответственные за реализацию дорожной карты - государственные корпорации "Росатом" и "Ростех".

В Минцифры добавили, что цель мероприятий дорожной карты "Новые коммуникационные интернет-технологии" - создание конкурентоспособных российских коммуникационных, досуговых и игровых сервисов, в том числе рекомендательных, аудио- и видеосервисов. При этом карта предполагает поддержку проектов на каждом этапе жизненного цикла: от стартапа до зрелой компании. Дорожная карта разработана "Ростелекомом" с участием АНО "Диалог".

Что сделано

"Государственные компании во взаимодействии с Минцифры России проделали большую работу - подготовили дорожные карты, задающие направления поддержки двух важных высокотехнологичных направлений. Финансирование мероприятий карт будет осуществляться в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", - отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин.

Директор по цифровизации госкорпорации "Росатом" Екатерина Солнцева добавила, что государственные корпорации в тесном взаимодействии с правительством Российской Федерации формируют системные условия для обеспечения технологического суверенитета страны. "Дорожная карта здесь является практическим инструментом реализации задач, которые весьма амбициозны: индекс технологической независимости России в области промышленного ПО должен возрасти с показателя 2021 года в 15% до 60% в 2024 году. Наш оптимизм во много связан с подходами Росатома к организации взаимодействия с различными промышленными компаниями и игроками цифровой индустрии", - отметила Солнцева, чьи слова приводит пресс-служба Минцифры.