ВЭБ.РФ разместила пятилетние биржевые бонды объемом $550 млн

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ разместила пятилетние биржевые бонды объемом $500 млн по ставке купона 3,38-3,58% годовых. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВЭБ.РФ.

"После успешной сделки в декабре 2020 года сегодня мы вновь вышли на рынок с облигациями, номинированными в долларах США с расчетами в рублях. В нашей линейке долговых инструментов такие "квазивалютные" облигации пользуются особым спросом, позволяя инвесторам фиксировать доходность в иностранной валюте на длительный срок, в данном случае - на пять лет", - сказал старший банкир ВЭБ.РФ Константин Вышковский.

Повышенный спрос со стороны инвесторов превысил $650 млн, что позволило эмитенту принять решение о фиксации объема выпуска на уровне $550 млн, и разместиться без премии ко вторичному рынку. В сделке приняли участие более 30 российских институциональных инвесторов. Сложилась следующая структура спроса: банки - 93%, управляющие компании - 4%, физические лица - 2%, страховые и инвестиционные компании - 1%, говорится в сообщении.

29 июля 2021 года будут проведены расчеты по сделке.

Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Промсвязьбанк, ВТБ Капитал, МКБ и ВБРР.