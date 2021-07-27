Минпромторг одобрил создание в Чувашии производства кремния для солнечных панелей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров поддержал предложение ГК "Хевел" по созданию в Чувашии первого в России производства поликристаллического кремния для солнечных панелей. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

"Мы сегодня подробно обсуждали вопрос по созданию еще одного производства по обеспечению проекта "Хевел" сырьем для того, чтобы производить чистый кремний для солнечных батарей. Я думаю, что будет очень правильно организовать это производство здесь же, в Чувашской Республике", - подчеркнул Мантуров.

В структуру "Хевел" входят три подразделения: завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске (Чувашская Республика), девелоперское подразделение, которое проектирует, строит и эксплуатирует солнечные электростанции, а также Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (г. Санкт-Петербург), который является крупнейшей в России профильной научной организацией в сфере фотовольтаики. С 2014 года компания построила 1 ГВт сетевой солнечной генерации в республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Адыгея, в Чеченской Республике, а также в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Саратовской, Омской областях и в Республике Казахстан.

Текущий портфель проектов ГК "Хевел" в России насчитывает более 1,3 ГВт, в Республике Казахстан - 288 МВт.