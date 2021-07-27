Льготные кредиты для МСП в 2020 году привлекли в Чувашию 3 млрд рублей инвестиций

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Порядка 3 млрд рублей дополнительных инвестиций удалось привлечь в Чувашию в 2020 году за счет предоставления льготных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой администрации главы республики по итогам визита в регион министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.

На площадке завода по производству солнечных ячеек и модулей группы компаний "Хевел" в Чувашии прошла рабочая встреча Мантурова с главой республики Олегом Николаевым, во время которой обсуждалась реализация индивидуальной программы социально-экономического развития республики на 2020-2024 годы. Эта программа направлена на улучшение отдельных социально-экономических показателей республики. Общий объем финансирования из федерального бюджета с 2020 по 2024 годы составляет 5 млрд рублей.

"Малому и среднему бизнесу были предоставлены микрозаймы на общую сумму 555,6 млн рублей на реализацию 126 инвестиционных проектов и создание 353 новых рабочих места. Это позволило дополнительно привлечь 514,7 млн рублей инвестиций. Кроме того, 96 субъектам МСП была оказана гарантийная поддержка на сумму 474,1 млн рублей, что позволило привлечь финансирование кредитных организаций в сумме 2,1 млрд рублей, реализовано 105 инвестиционных проектов, привлечено инвестиций на сумму 2,5 млрд рублей, создано 68 новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова главы республики Олега Николаева.

Он также уточнил, что всего в 2020 году на обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам в республику из федерального бюджета поступили средства в сумме одного миллиарда рублей. Все они были освоены в полном объеме.

По словам Николаева, в 2021 году Чувашии из федерального бюджета также выделен один миллиард рублей. Из них 650 млн - на обеспечение льготного доступа субъектов МСП к кредитным ресурсам, 200 млн рублей - на проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства. Еще 150 млн рублей направлено на субсидирование ипотечных жилищных кредитов и рефинансирование полученных кредитов.

С 2022 года в рамках программы предусмотрено создание государственных агропромышленных парков на территории Цивильского и Батыревского районов, индустриального (промышленного) парка в Новочебоксарске, а также создание частных промышленных технопарков. "Помимо этого, в нынешнем году мы планируем подать заявку на создание особой экономической зоны в Новочебоксарске. Работу запустили. Завершаем подготовительные работы и планируем направить заявку в правительство для принятия соответствующего решения", - процитировали Николаева в пресс-службе.