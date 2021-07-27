Союз машиностроителей России поможет Ульяновской области подготовить кадры для авиации

УЛЬЯНОВСК, 27 июля. Комплексная программа по подготовке кадров для авиации, которая предполагает строительство жилья с развитой инфраструктурой, будет разработана в Ульяновской области. Помощь в этом направлении региону окажет Союз машиностроителей России, написал во вторник врио губернатора региона Алексей Русских в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 18 июня поручил Минобрнауки, Минпромторгу и Минпросвещения при участии ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" проанализировать действующие программы подготовки кадров для авиационной отрасли и уточнить задания госплана подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса на 2021-2030 годы. Это отражено в перечне поручений премьера по итогам его рабочей поездки в Ульяновскую область, которая состоялась 3 июня. Здравоохранение и образование были ключевыми темами рабочей поездки премьера в регион.

"Союз машиностроителей России окажет поддержку Ульяновской области в подготовке кадров для авиационной отрасли. <…> Для привлечения кадров планируется строительство жилья с развитой инфраструктурой и социальными объектами", - отметил Русских.

Врио губернатора поблагодарил первого вице-президента Союз машиностроителей России, депутата Госдумы Владимира Гутенева за проведение 27 июля рабочей встречи в регионе. Русских уточнил, что к разработке программы по подготовке специалистов для авиаотрасли власти региона приступают совместно с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

"Программа должна быть комплексной. Мало выучить специалиста и устроить на работу, важно создать комфортную среду проживания. О создании достойных условий шла речь на сегодняшней встрече с молодыми инженерами и активом Совета работающей молодежи "Авиастар-СП", - пояснил он.

Русских добавил, что в кадрах также нуждается Ульяновское конструкторское бюро приборостроения (УКБП). "УКБП задействовано в перспективном проекте по созданию самолетов МС-21. <…> Увеличение объемов производства этой машины - большой плюс для предприятий Ульяновской области. Поэтому кадры сейчас решают все. Особенно радует, что к подготовке специалистов для промышленности подключатся коллеги из научно-образовательного центра "Инженерия будущего", - написал врио губернатора.