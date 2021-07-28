Путин по видеосвязи запустит железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В церемонии запуска движения по новому тоннелю также будут участвовать рабочие, специалисты по эксплуатации, руководители РЖД и группы компаний "УСК Мост", которая занималась строительством объекта. Всего при создании тоннеля задействовали 1,5 тыс. человек, уточнили в пресс-службе Кремля.

О новом тоннеле

Второй Байкальский тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два субъекта Российской Федерации: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный - в Республике Бурятия. Всего под землей в сложных геологических условиях было пройдено 6 тыс. 682 метра. Скорость проходки достигала 300 м в месяц. Глубина заложения тоннеля достигает 300 м.

На строительстве объекта работал специальный проходческий щит, который до этого использовался при создании новой транспортной инфраструктуры перед зимней Олимпиадой в Сочи. На въездах в тоннель установили специальные автоматизированные ворота из полимерных композиционных материалов, защищающие от негативного воздействия низких температур и повышенной влажности. Объект сможет выдержать землетрясения магнитудой до 8,5.

Второй тоннель начали строить в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития Байкало-Амурской магистрали (БАМа) и Транссибирской железнодорожной магистрали (Транссиба). Проходка тоннеля завершилась в марте 2018 года, а основные строительно-монтажные работы - в декабре 2020 года

Актуальность строительства

Как поясняется на сайте "УСК Мост", решение о возведении второго тоннеля было принято в связи с ухудшающимся состоянием уже действующего: деградацией бетона и образованием дефектов в виде отслоения. Кроме того, старый однопутный тоннель, построенный в 1985 году, - это одно из самых узких мест на БАМе. Поездам на перегоне Дельбичинда - Дабан приходится простаивать в ожидании пропуска встречных составов. После открытия нового тоннеля движение станет двухпутным.

В настоящее время модернизация Восточного полигона железных дорог - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта предусматривает увеличение в 2021 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 144 млн тонн. Реализация второго этапа позволит увеличить пропускную способность магистралей до 180 млн тонн в год до 2024 года.