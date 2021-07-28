В Татарстане открывается KazanSummit 2021

КАЗАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021", главной темой которого станет исламское осознанное потребление, открывается 28 июля в Казани. Об этом рассказали в пресс-службе Агентства инвестиционного развития Татарстана.

Ожидается, что мероприятие, которое пройдет с 28 по 30 июля, станет в эти дни главной площадкой экономического взаимодействия России и стран исламского мира. "На саммите будут обсуждаться вопросы исламского осознанного потребления, отличного от традиционной западной модели", - сообщили в пресс-службе.

В дискуссиях примут участие 32 посла иностранных государств, представители 60 стран и 33 регионов России. Среди почетных гостей ожидаются государственный министр внешней торговли ОАЭ Тани Ахмед Аль Зайюди, министр торговли и промышленности Египета Невин Эсамельдин Хассан Гамеа, министр экономики Абхазии Озган Кристина Константиновна, министр инвестиций Киргизии Шыкмаматов Алмамбет, председатель Торгово-промышленной палаты Бахрейна Самир Абдулла Ахмед Насс.

Всего за три дня проведут 90 круглых столов, среди ключевых тем деловой программы: партнерские финансы, индустрия халяль, молодежная дипломатия, медицина, спорт, креативные индустрии, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. На полях саммита состоится российско-африканская сессия по логистике экономических перспектив, форум лидеров этического бизнеса Международной ассоциации Исламского бизнеса, пленарная дискуссия экосистем ТПП "Международная система торговых и промышленных палат" и многие другие.

Среди традиционных мероприятий саммита - это форум молодых предпринимателей стран ОИС, Sbertalk, показ благопристойной моды Modest Fashion, форум молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества.

KazanSummit

Международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit" в Татарстане проводится 12 лет, только в 2020 году его пришлось отменить из-за пандемии коронавирусной инфекции. Впервые саммит прошел в 2009 году, приняв 250 участников, а в 2019 году мероприятие посетило более 3,5 тыс. участников.

Организаторы главной целью KazanSummit обозначили налаживание сотрудничества и поддержание диалога между Россией и странами - участниками Организации исламского сотрудничества в экономической, политической и культурной сферах.

Во время саммита будет работать Журналистская гостиная - пространство для общения представителей СМИ и ключевых спикеров предстоящего события. Площадка предусматривает работу в разных форматах - от брифингов и пресс-подходов до индивидуальных интервью, офлайн на полях форума и онлайн по видеосвязи. Журналистскую гостиную организовало информационное агентство России ТАСС.