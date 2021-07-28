В ВТО не смогли договориться о приостановке патентов на вакцины от COVID-19

ЖЕНЕВА, 28 июля. /ТАСС/. Страны - члены Всемирной торговой организации (ВТО) не смогли договориться о приостановке прав интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса на состоявшемся во вторник в Женеве заседании Генерального совета. Как сообщил журналистам по итогам совещания официальный представитель организации Кит Рокуэлл, следующая попытка будет предпринята на неформальной встрече в сентябре, а официальная дискуссия на эту тему состоится 13-14 октября.

"Официальная встреча для обсуждения данного вопроса намечена на 13-14 октября, а неофициальные дискуссии пройдут в сентябре", - сказал он. "Эта проблема вызывает много эмоций, и речи о том, чтобы прекратить обсуждение, не идет", - добавил Рокуэлл.

По его словам, достижению консенсуса препятствуют разногласия по двум основным вопросам: о длительности приостановки патентов на вакцины и о том, на какие виды продукции будет распространяться эта приостановка. Имеются и другие сферы, в отношении которых мнения членов ВТО расходятся, в частности это касается "выполнения соглашения и защиты нераскрытой информации", сказал официальный представитель.

С инициативой приостановки действия патентов на вакцины от коронавируса с целью расширения их производства для борьбы с пандемией в мире, в том числе в государствах с низкими доходами на душу населения, выступили в октябре прошлого года Индия и ЮАР. Их поддержали более 60 из 164 членов ВТО. Речь идет о шагах, предусмотренных соглашением от 1994 года по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности для чрезвычайных ситуаций.

Инициативу Индии и ЮАР, однако, не поддержали "европейские страны, а также Япония и Республика Корея", сообщил Рокуэлл.

К приостановке прав интеллектуальной собственности на вакцины с целью расширения их производства ранее призвал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Он неоднократно обращал внимание на острую нехватку таких препаратов в мире, что замедляет проведение иммунизации и приводит к опасным мутациям продолжающего циркулировать коронавируса. По мнению Гебрейесуса, приостановка патентной защиты должна сопровождаться передачей технологий для производства вакцин.