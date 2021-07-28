Квартальная выручка Apple выросла до $81,4 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Выручка американской компании Apple по итогам минувшего квартала выросла на 36% по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом свидетельствует отчетность компании, опубликованная во вторник на ее сайте.

В течение трехмесячного отчетного периода, завершившегося 26 июня, выручка Apple составила $81,4 млрд. За аналогичный период 2020 года этот показатель едва превышал $59,6 млрд.

По итогам минувшего квартала чистая прибыль Apple составила $21,7 млрд по сравнению с $11,2 млрд за аналогичный период прошлого года. Главным продуктом компании остается iPhone, выручка от продаж этих смартфонов по всему миру составила $39,5 млрд.

Основанная в 1976 году Apple производит iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация, по данным журнала Forbes, составляет порядка $2,24 трлн.