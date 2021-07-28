Резидент ТОР "Камчатка" открыл в регионе новый рыбоперерабатывающий завод

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июля. /ТАСС/. Новый 30-ый по счету в регионе рыбоперерабатывающий завод ввели в эксплуатацию в селе Ивашка на Камчатке. Предприятие построили в рамках специального преференциального режима для предпринимателей ТОР "Камчатка", сообщает пресс-служба правительства региона.

"Строительство завода "Ивашкинский" стартовало в 2017 году в рамках преференциального режима ТОР "Камчатка". Запуск производства позволил создать 191 новое рабочее место. Планируется, что объем налоговых и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды до 2029 года составит свыше 370 млн рублей", - говорится в сообщении.

Суточная производительность нового завода - 95 т. Резидент уже прошел сертификацию промысла по стандарту Морского попечительского совета (MSC) и получил сертификат цепочки поставок MSC. Получение таких документов позволит компании успешно осуществлять реализацию рыбопродукции, произведенной на заводе, не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.