"Известия": Минфин предлагает продавать конфискованное дорогое жилье

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Минфин РФ разработал законопроект "О внесении изменения в статью 1151 части третьей Гражданского кодекса", согласно которому конфискованное по решению суда дорогостоящее жилье может быть реализовано. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на министерство.

"Проект федерального закона устанавливает, что продаже подлежат жилые помещения, относящиеся к категории роскошного жилья, конфискованные и обращенные на основании судебного решения в собственность РФ, а также поступившие в собственность РФ, субъектов и муниципальных образований в порядке наследования, в результате совершения сделок либо признания их бесхозяйным или выморочным имуществом", - пояснили в министерстве.

Помимо этого, Минфин готовит два законопроекта "О внесении изменений в закон "О приватизации жилищного фонда в РФ" и "О приватизации государственного и муниципального имущества". Они также разработаны по поручению президента о совершенствовании механизма распоряжения конфискованным и иным подлежащим обращению в собственность государства недвижимым имуществом.

"Принятие законопроектов создаст предпосылки для увеличения доходов как федерального бюджета, так и бюджета Пенсионного фонда РФ за счет сумм, вырученных от реализации роскошных жилых помещений, а также увеличение доходов соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ", - пояснили в пресс-службе Минфина.

Как сообщают "Известия", предполагаемый срок внесения законопроектов в Госдуму - IV квартал 2021 года.