Исследование: более 40% сотрудников считают медстраховку на работе стимулом для вакцинации

"Больше 40% россиян посчитали дополнительную страховую защиту от работодателя стимулом привиться от COVID-19, 32% назвали наиболее эффективным решением предложить дополнительные выходные после вакцинации, 15% посчитали таким бонусом возможность сделать прививку в офисе, без отрыва от рабочего процесса, а 44% были бы не против дополнительной страховой защиты от возможной индивидуальной реакции на вакцину", - отмечается в исследовании.

При этом более половины респондентов считают, что вакцинация должна быть обязательной, но 57% отдельно отметили, что подход все равно должен быть более индивидуальным. 19% подчеркнули, что принуждение к медицинской процедуре больше похоже на нарушение прав, а 3% высказались категорически против.

Значительная часть участников опроса признались, что лично для них дополнительная защита на случай возникновения непредвиденных индивидуальных реакций организма на прививку от COVID-19 стала бы важным моментом в решении о прививке. Для 23% и 22% соответственно таким стимулом стал бы корпоративный бонус или медосмотр на рабочем месте.