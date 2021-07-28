Мишустин осмотрел Амурский судостроительный завод

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ /Хабаровский край/, 28 июля. / ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который в среду прибыл Комсомольск-на-Амуре, посетил Амурский судостроительный завод.

Это одно из крупнейших предприятий данной отрасли на Дальнем Востоке России, оно входит в состав Объединенной судостроительной корпорации. Завод строит корветы проекта 20380, малые ракетные корабли (МРК) проекта 22800 "Каракурт".

Премьеру показали строящиеся корабли - так, у двух МРК полностью собрано днище, настелена палуба, идет работа над новыми секциями. Ему также представили закладные днищевые секции корветов.

Помимо этого завод строит грузопассажирские автомобильно-железнодорожные паромы проекта CNF11CPD для Сахалина, выпускает аварийно-спасательные суда и другие суда гражданского назначения, ремонтирует подводные корабли Тихоокеанского флота ВМФ РФ.

Амурский судостроительный завод действует с 1936 года. За это время он выпустил более 300 кораблей и судов различного назначения. Для Военно-морского флота было построено 57 атомных подводных лодок, 41 дизель-электрическая подводная лодка, 56 боевых надводных кораблей. Гражданский отечественный флот пополнился 155 судами и сооружениями океанотехники, в том числе ледоколами и судами ледокольного типа, сухогрузами и судами-спасателями для обслуживания нефтегазоносного шельфа страны.

Сегодня Амурский судостроительный завод является крупнейшим полнопрофильным судостроительным предприятием на Дальнем Востоке. В настоящее время он приступил к комплексной реконструкции производственных мощностей. Основная цель этой работы - обеспечение технической оснащенности предприятия для строительства судов гражданского назначения с одновременным выпуском традиционной профильной продукции.