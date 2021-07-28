"Солнцевский угольный разрез" на Сахалине вернулся к работе после обвала породы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Сахалинское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору удовлетворило ходатайство "Солнцевского угольного разреза" на Сахалине, на территории которого произошло обрушение породы в реку. Предприятие получило разрешение на продолжение работы, сообщили журналистам в пресс-службе Восточной горнорудной компании, чьим активом является разрез.

Ранее сообщалось, что местное управление Ростехнадзора во время проверки выявило 39 нарушений в работе угольного разреза. 26 июля работу предприятия приостановили на 30 дней.

"Солнцевский угольный разрез" обратился в Сахалинское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с ходатайством об изменении даты рассмотрения дела об административном правонарушении на 27 июля 2021 года. Это ходатайство удовлетворили. Предприятие предоставило документы, которые подтверждают устранение выявленных нарушений, в том числе связанных с угрозой жизни и здоровью людей. В итоге Сахалинское управление Ростехнадзора приняло решение о снятии временного запрета деятельности Солнцевского угольного разреза", - рассказали в компании.

По информации предприятия, угольному разрезу назначили штраф в размере 750 тыс. рублей.

Обвал породы в долину реки Желтой произошел в ночь на 10 июля рядом со складом временного хранения "Солнцевского угольного разреза" - основного добывающего актива ООО "Восточная горнорудная компания". Угрозы населению и объектам жизнедеятельности не было, специалисты незамедлительно приступили к мероприятиям по ликвидации последствий обвала, в том числе по спасению реки. Для восстановления хода воды примерно за одну неделю построили обводной канал. Для полной ликвидации последствий обрушения работа будет вестись до весны 2022 года.

ООО "Восточная горнорудная компания" - крупнейшее угледобывающее предприятие Сахалинской области с полным циклом по добыче и отгрузке твердого топлива. На ее долю приходится порядка 80% от общей добычи бурого угля на Сахалине.