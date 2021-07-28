Мишустин в Комсомольске-на-Амуре ознакомился с процессом сборки Sukhoi Superjet 100

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 28 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Комсомольск-на-Амур ознакомился с процессом сборки российского пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100.

На производственной площадке Объединенной авиастроительной корпорации глава правительства, в частности, осмотрел агрегатно-сборочный цех по изготовлению отъемной части крыла самолета, цех окончательной сборки и летно-испытательную станцию. Во время осмотра Мишустин задавал уточняющие вопросы о производстве.

Премьер также поднялся на борт самолета Superjet 100, который находится на летно-испытательной станции. Мишустин лично ознакомился и с работой цифровой доски для управления производством. Главе правительства доложили, что данное решение так называемого визуального менеджмента будет растиражировано на все производственные участки.

Глава правительства также пообщался с рабочими цеха.

"Мы посмотрели цеха, мы посмотрели сборку, новые технологии. Конечно же, на сегодняшний день все технологические решения, которые были осуществлены, дают совершенно другую возможность построить целый парк таких машин для использования в России для всех видов наших авиакомпаний", - сказал Мишустин после обхода производственной площадки. Он подчеркнул важность того, чтобы эти машины по качеству и по сервисному обслуживанию "были на высоком уровне".

"Я скажу очень важную вещь: у нас в Советском Союзе машин такого класса - фактически такого класса, это были Як-42 - было примерно 200 штук произведено, хотя эта машина распространенная, и многие ее знают, кто жил в СССР. Так вот, уже сегодня здесь (в производстве) - 224-й "Суперджет". То есть по количеству мы уже преодолели даже такую известную машину", - отметил премьер.

О самолета

Superjet 100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, рассчитанный на выполнение полетов на расстояние до 5 тыс. км. Он стал первым гражданским серийным самолетом, созданным в России после распада СССР, и первым российским пассажирским лайнером, разработанным с использованием цифровых технологий. Цель проекта - занять нишу региональных турбореактивных самолетов на международном рынке и заменить на ближне- и среднемагистральных маршрутах российских авиаперевозчиков самолеты Як-42, Ту-134, Ту-154, серийное производство которых уже прекращено. Superjet 100 рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тыс. км. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году. На Superjet 100 за два последних года было открыто свыше 200 маршрутов между городами России.

В настоящее время в эксплуатации находятся 155 самолетов этого типа. На прошедшем недавно авиасалоне МАКС-2021 были подписаны контракты и соглашения на поставку 58 новых Superjet 100. Самолеты предназначены для авиакомпаний "Россия", "Азимут", "Редвингс" и "Аврора". В частности, последняя получит восемь самолетов Superjet 100 и 19 Ил-114-300 в рамках повышения транспортной доступности на Дальнем Востоке.