Амурский завод просит сдвинуть сроки сдачи судна "Керченский пролив" на два года

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ /Хабаровский край/, 28 июля. / ТАСС/. Амурский судостроительный завод, входящий в Объединенную судостроительную корпорацию, планирует сдвинуть сроки сдачи многофункционального аварийно-спасательного судна "Керченский пролив" на два года, до конца 2023 года, из-за санкций. Об этом журналистам сказал главный строитель завода Юрий Лысенков в рамках визита премьер-министра Михаила Мишустина на достроечный пирс завода.

"По "Керченскому проливу" у нас сроки сдачи были декабрь 2021 года. Однако из-за введенных санкций иностранных поставщиков мы вынуждены обращаться к правительству [с просьбой] о переносе срока на декабрь 2023 года и об увеличении финансирования на 840 млн рублей", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Керченский пролив" - многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 7 МВт с усиленным ледовым классом, оно было спущено со стапелей завода в октябре 2020 года. Основная задача судна - патрулирование в северных морских широтах, выполнение аварийно-спасательных задач в районах судоходства и морского нефтегазового и рыбного промыслов.

Как ранее сообщал Росморречфлот, строительство судна идет по графику, несмотря на трудности, связанные с проведением эпидемиологических карантинных мер. Его готовность составляет 70%.

Газета "Коммерсантъ" весной этого года сообщила, что у верфи возникли сложности с проведением необходимой работы с пропульсивным оборудованием Rolls-Royce и системами Kongsberg, так как в Европе отказались из-за санкций работать с предприятием.