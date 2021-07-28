Истребитель Checkmate будут собирать на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ /Хабаровский край/, 28 июля. / ТАСС/. Новый однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будут собирать на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе имени Гагарина (КнААЗ), который является филиалом ПАО "Компания Сухой", сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

"Checkmate будут собирать здесь", - подтвердил Слюсарь.

28 июля КнААЗ посетил премьер РФ Михаил Мишустин. Мишустин осмотрел агрегатно-сборочные цеха по производству этих военных самолетов, поднялся в кабины истребителей, побеседовал с летчиками-испытателями. В цеху финальной сборки главу правительства ждали практиканты - студенты Московского авиационного института, у которых Мишустин поинтересовался, нравится ли им работать на КнААЗе и представил им врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, рассказав о его первом техническом образовании. Дегтярев подтвердил, что его первая специализация, которую он получил в Самарском вузе, это "двигатели энергетических установок". Премьер также спросил студентов, хотели бы они приехать и дальше работать на Дальнем Востоке, ребята такое желание подтвердили.

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Юрия Алексеевича Гагарина - филиал ПАО "Компания "Сухой", входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации. Его основали в 1934 году, первый самолет-разведчик выпустили здесь в 1936 году. С тех пор предприятие выпустило более 12 тыс. военных и гражданских самолетов. Основным направлением работы предприятия является строительство самолетов пятого поколения Су-57 и многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С.

КнААЗ принимает участие в создании легкого тактического самолета Checkmate, разработанного в ОКБ "Сухого". В 2021 году на заводе собрали полноразмерный самолет-демонстратор технологий этого перспективного однодвигательного истребителя. Идет работа над созданием первого образца для статических испытаний.

В течение последних пяти лет на КнААЗ провели масштабную программу модернизации и техперевооружения производства, в том числе для освоения серийного выпуска новых типов самолетов. Внедрение современных технологий, установка нового оборудования обеспечили полное обновление производственной базы ряда цехов. В частности, ввели в эксплуатацию новый роботизированный цех гальванических покрытий со специальными камерами по нанесению радиопоглощающих покрытий для программы Су-57. Идет реконструкция и строительство еще целого ряда объектов. Ввели в эксплуатацию новые линии сборки Су-35С и Су-57 на основе поточного принципа организации производства, что позволяет обеспечить высокую серийность выпуска.