Объем иностранных инвестиций в свободном порту Хайнаня в I полугодии вырос в 5,7 раза

ХАЙКОУ /Китай/, 28 июля. /ТАСС/. Объем фактически использованного иностранного капитала в свободном порту южной китайской провинции Хайнань в первой половине текущего года вырос в 5,7 раза. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

Согласно заявлению ведомства, в январе - июне количество вновь созданных предприятий с иностранным капиталом в свободном порту Хайнаня увеличилось в 3,9 раза. Реальные значения показателей не приводятся.

Как сообщил ранее информационный портал Penpai, в первой половине текущего года на всей территории острова было создано 979 предприятий с иностранным капиталом, что в 4,8 раза больше по сравнению с январем - июнем прошлого года. Объем фактически использованных иностранных инвестиций на Хайнане достиг $950 млн, что в 7,2 раза больше по сравнению с первым полугодием 2020 года.

1 июня прошлого года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.