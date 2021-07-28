Для инвесторов свободной таможенной зоны на Курилах предложили на пять лет обнулить налоги

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Освобождение на пять лет от налогов инвесторов свободной таможенной зоны, создание которой рассматривается на Курильских островах, поможет стимулировать развитие бизнеса на этой территории. Такое мнение высказал ТАСС руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

Как ранее сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, власти России обсуждают возможность введения на Курильских островах режима свободной таможенной зоны, чтобы помочь предприятиям импортировать необходимое оборудование и другие товары. По его словам, рассматривается возможность освободить инвесторов на Курильских островах от части налогов. Речь идет о льготах для основных видов экономической деятельности, за исключением финансово-посреднической работы, производства подакцизных товаров, вылова ценных ресурсов.

"Чтобы стимулировать бизнес на Курилах, следует обнулить налог на прибыль, налог на недвижимость и так далее. Отменить все налоги хотя бы на пять лет, включая зарплатные, чтобы люди могли зарабатывать. А в следующие периоды работы взимать, скажем, половину от положенных в России налогов. На такой сложной территории может сработать только это", - отметил Свириденко.

По его словам, эти условия могут быть интересны инвесторам, которые реализуют проекты, прежде всего, в таких областях, как альтернативная энергетика, туризм, создание инфраструктуры, добыча полезных ископаемых, рыбопереработка.

"А чтобы избежать офшоризации территории, льготы надо давать только тем компаниям, которые физически реализуют проекты на островах", - уточнил Свириденко.

Расширить территорию

Глава бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин считает, что наибольший интерес могут здесь проявить инвесторы, которые реализуют проекты по переработке рыбы и морепродуктов. Он считает, что такая продукция будет востребована для заказчиков из Японии, Китая, Южной Кореи.

"Конечно, хотелось бы экспортировать не сырье, а высокотехнологичную продукцию: в той же Японии очень сильно развита фармацевтика на основе аквакультур", - напомнил он.

Калинин считает, что предлагаемый режим был бы еще более интересен, если бы распространялся и на Сахалин. "Тогда можно было бы вести вопрос о производстве более широкого круга товаров, используя режим свободной таможенной зоны", - добавил он.

С такой позицией согласен председатель регионального отделения Партии Роста в Приморском крае Кирилл Батанов. "Курилы - слишком маленькая и слишком слабо заселенная территория, оторванная от логистики, энергоресурсов, чтобы всерьез говорить об импульсе развития данным режимом. Скорее всего, подобный режим необходимо вводить на целые анклавы с понимаем отраслевой ориентации. Например, режим свободной таможенной зоны на всей территории Владивостокской агломерации, Сахалинской агломерации, а к ним добавить Курилы. И вот тут кластерный подход должен будет сработать и дать наконец-то мультипликативный эффект", - убежден он.