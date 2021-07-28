Исследование: почти треть российских компаний внедряют экологичный подход

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Почти треть российских компаний начали внедрять экологичный подход: отправлять отходы на переработку, сортировать мусор и практиковать отказ от одноразовой посуды и пакетов. Об этом свидетельствуют результаты исследования центра "Зарплата.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"По данным онлайн-опроса, <…> 29% российских компаний в той или иной мере начали практиковать экологичный подход. Из них 23% компаний отправляют отходы на переработку, 15% отказались от использования одноразовой посуды и пластиковых пакетов, 13% установили в офисе раздельные контейнеры для сортировки мусора, 10% сокращают потребление бумаги и электроэнергии", - говорится в тексте исследования.

Еще 4% практикуют сбор макулатуры, 3% установили в офисе контейнер для сбора использованных батареек, 2% - сделали на парковке розетку для электромобилей, 1% - используют на кухне измельчитель бытовых отходов (диспоузер).

При этом опрошенные рекрутеры признались, что пока менее четверти сотрудников поддерживают курс компании на экологизацию. По данным опроса, сегодня молодые соискатели все чаще выбирают компании, которые подходят им по ценностям - в том числе и в отношении к экологии. Кроме того, новая зеленая этика уже влияет на таможенную и налоговую политику, а также отношение к компании инвесторов.

Исследование проводилось 20-24 июля текущего года во всех регионах РФ. В нем приняли участие 1 916 менеджеров по персоналу - представителей малого и среднего бизнеса.