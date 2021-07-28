Обменный фонд Гонконга за первую половину года заработал $13,2 млрд

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 июля. /ТАСС/. Обменный фонд Гонконга, в котором аккумулируются резервы для поддержания стабильности местной валюты, заработал 102,7 млрд гонконгских долларов ($13,2 млрд) в первой половине текущего года. Об этом в среду сообщила газета Wenhui Bao со ссылкой на сведения управления денежного обращения (выполняет функции центробанка) этого специального административного района Китая.

Данный показатель увеличился в 9,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наращивание накоплений обусловлено существенным ростом доходов от инвестиционной деятельности на рынках ценных бумаг, ситуация на которых улучшилась.

В конце июня совокупный размер активов фонда достигал 4,57 трлн гонконгских долларов ($587 млрд).