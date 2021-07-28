Объем внешней торговли города Санья за январь-июнь вырос на 125,8%

САНЬЯ /Китай/, 28 июля. /ТАСС/. Объем внешней торговли города Санья в южной китайской провинции Хайнань за первое полугодие вырос на 125,8% в годовом выражении и составил 9,92 млрд юаней ($1,53 млрд). Такие данные городской таможни публикует новостной ресурс "Чжунго синьвэньван".

По темпам роста соответствующего показателя за январь-июнь город Санья занял первое место в провинции Хайнань. При этом объем импорта вырос на 126,1%, до 9,45 млрд юаней ($1,4 млрд), а экспорт составил 470 млн юаней ($72,5 млн) - рост на 118,7%. За указанный период на 92,5% также увеличился импорт беспошлинных товаров, объем которого достиг 7,64 млрд юаней ($1,1 млрд).

Основными статьями экспорта Санья за январь - июнь стали биодизельное топливо и аквапродукция. Экспорт биодизельного топлива, в частности, занял 36,3% общих объемов зарубежных поставок, а на аквапродукцию пришлось 27%.

88% общего объема импорта заняли потребительские товары. В их числе товары широкого потребления, одежда, обувь, а также ювелирные украшения.