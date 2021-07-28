Девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуск на полеты на курорты Египта

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Допуск к полетам в Египет запросили у Росавиации девять российских авиакомпаний. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Хургаду и Шарм-эш-Шейх допуск запросили "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "Сибирь", Smartavia, Azur air, "Уральские авиалинии", "Северный ветер", Royal Flight. Помимо этого, "Аэрофлот" запросил допуск к полетам в Марса-Алам.

По данным Росавиации, рейсы на курорты Египта будут производиться из 39 российских городов, в частности из Москвы, Екатеринбурга и Казани.

По данным газеты "Известия", которая ссылается на двух перевозчиков и один московский аэропорт, в Египет с российской стороны смогут полететь только самолеты компании "Россия" - дочерней структуры "Аэрофлота". Согласно источникам издания, остается дождаться заседания межведомственной комиссии при Минтрансе по допуску перевозчиков к выполнению международных рейсов, на котором установленная оперштабом квота и будет распределена.

"Россия" действительно имеет больше шансов получить все частоты. Эта компания является единственным российским перевозчиком, назначенным для выполнения регулярных рейсов из Москвы на египетские курорты, у других есть допуски для выполнения только чартерных рейсов", - сообщил изданию источник из Минтранса.

Авиасообщение с курортами Египта (Хургада и Шарм-эш-Шейх) будет возобновлено с 9 августа с частотой пять рейсов в неделю на каждом маршруте. Об этом сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.