Xiaomi создала структуру для разработки своей технологии беспилотного вождения

ШАНХАЙ, 28 июля. /ТАСС/. Компания Xiaomi, являющаяся одним из мировых лидеров по производству смартфонов, объявила о создании специальной структуры, которая займется разработкой собственных технологий беспилотного вождения автомобилей. Об этом говорится в сообщении генерального директора компании Лэй Цзюня, размещенном в среду в его официальном аккаунте в социальной сети Weibo.

В кратком сообщении указывается, что на начальном этапе компания намерена привлечь порядка 500 технических специалистов для разработки технологии беспилотного вождения автомобиля четвертого уровня. Этот уровень предусматривает возможность системы управлять автомобилем в автономном режиме и следовать по установленному маршруту, но только в размеченной области. Другие подробности соответствующего проекта компании не публикуются.

В конце марта этого года Xiaomi также подтвердила свои планы заняться производством собственных электромобилей. Совет директоров компании, согласно официальному заявлению, принял решение о создании стопроцентной дочерней компании, которая будет заниматься развитием этого нового направления. На начальном этапе инвестиции в это предприятие составят порядка 10 млрд юаней (около $1,5 млрд). В последующие десять лет общий объем вложений в производство электромобилей Xiaomi достигнет $10 млрд.

Компания Xiaomi была основана в апреле 2010 года и в настоящее время входит в четверку крупнейших производителей смартфонов в мире. В 2018 году она провела первичное публичное размещение своих акций на бирже в Гонконге. В конце декабря минувшего года рыночная капитализация Xiaomi впервые превысила отметку $100 млрд.