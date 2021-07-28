В Хабаровском крае рассказали, куда направят выделенные из федерального бюджета средства

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 28 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края направят выделенные из федерального бюджета 2 млрд рублей на расселение аварийного жилья, субсидирование авиаперелетов, благоустройство дворов и обновление парка пожарной техники, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Комсомольске-на-Амуре.

"Большое спасибо, в первую очередь, за дополнительные 2 млрд на поддержку проектов, которые уже выделены. Мы уже предварительно распределили. В первую очередь средства пойдут на благоустройство дворовых территорий и детских площадок. Это то, что хотят видеть хабаровчане, комсомольчане и жители всего края. Также дополнительные средства из этих денег мы направим на расселение граждан из аварийных многоквартирных домов", - сказал Дегтярев, не уточнив суммы и сроки реализации планов по каждому из направлений.

Как сообщили ТАСС в министерстве экономического развития края, сумма в размере 2 млрд рублей на приоритетные социальные мероприятия поступила в регион в июле.

Выделенные деньги, по словам Дегтярева, также будут направлены и на субсидирование авиаперевозок. Региональные власти развивают краевую авиакомпанию "Хабаровские авиалинии", обновляют флот, субсидируют полеты из краевого бюджета в серверные районы. Сейчас льготные перелеты доступны для жителей районов четыре раза в год по цене 4,5 тыс. за билет в одну сторону.

Средства пойдут и на покупку новых пожарных машин. "Не так давно случилась страшная авария, разбились пожарные. Отказали тормоза или человеческий фактор - это установит следствие, но обновление парка мы сделаем", - сказал Дегтярев. Запланировано также обновление медицинского оборудования в больницах Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска, деньги пойдут и на развитие спортивной инфраструктуры.