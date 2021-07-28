"Северсталь" снизила цены на прокат

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. "Северсталь" понизила цены на горячекатаный плоский прокат, но расследование обоснованности повышения цен на рынке ранее продолжается. Об этом сообщили ТАСС в Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

"27 июля 2021 года состоялось очередное заседание комиссии по делу о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ПАО "Северсталь". Представители организации заявили о снижении базовых цен на горячекатаный плоский прокат. Согласно данным ПАО "Северсталь", цены на эту продукцию на август 2021 года снизились до 8% по сравнению с июлем текущего года", - сказано в сообщении.

Ведомство ожидает получения соответствующую информацию от НЛМК и ММК.

"Мы приветствуем решение компании "Северсталь" снизить цены. Вместе с тем, расследование на рынке металлопроката относительно обоснованности повышения цен в предыдущее периоды продолжается", - отметил глава ФАС России Максим Шаскольский, слова которого приводятся в сообщении антимонопольной службы.

Следующее заседание по делу в отношении "Северстали" назначено на 17 августа.

О деле против металлургов

Ранее ФАС возбудила дела в отношении компаний ММК, НЛМК и "Северсталь", которые, по данным службы, поддерживали монопольно высокие цены на рынке плоского проката. Проверка была проведена в связи с поступившим в ведомство заявлением о необоснованном росте цен на горячекатаный плоский прокат. По информации ведомства, рост цен на прокат шел быстрее роста стоимости сырья.

Металлурги заявили, что работают строго в рамках рыночной конкуренции и действующего законодательства, готовы к сотрудничеству с ФАС и предоставят ведомству все необходимые документы, подтверждающие соблюдение антимонопольного законодательства.

Компании также отметили, что российские цены на стальную продукцию формируются исходя из мировых тенденций, а в перспективе нескольких месяцев рынок стабилизируется.