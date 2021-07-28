Сазанов: вопрос субсидирования поставок топлива на Дальний Восток зависит от Минэнерго

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ /Хабаровский край/, 28 июля. / ТАСС/. Продвижение в вопросе льготных поставок топлива железнодорожным транспортом на Дальний Восток зависит от Министерства энергетики РФ, которое должно утвердить соответствующее правило распределения субсидий. Об этом журналистам сказал замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Ранее он уже говорил, что источником финансирования субсидируемых поставок топлива в регионы Дальнего Востока могут выступать поступления от НДПИ. "В НДПИ предусмотрено специальное слагаемое, которое обеспечивает необходимые деньги. Там надо правило распределения субсидий Минэнерго утвердить. Мы готовы рассмотреть этот вопрос, когда Минэнерго утвердит [правило]", - сказал он, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится вопрос о субсидировании поставок топлива на Дальний Восток.

Идею о льготном тарифе для железнодорожных перевозок топлива на Дальний Восток обсуждают с лета 2020 года. Ситуация на Дальнем Востоке осложняется тем, что весь регион снабжается поставками только двух заводов - Комсомольского и Хабаровского НПЗ. В случае нехватки предложение везти топливо из центральной части страны невыгодно. Поэтому власти обсуждают компенсацию части тарифа РЖД для дальневосточных НПЗ. Ранее в Федеральной антимонопольной службе РФ говорили, что предлагается субсидировать 4 тыс. рублей на 1 тонну топлива.