{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россиян предупредили о резком подорожании кофе в августе

Цены могут вырасти более чем на 10%, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на сеть магазинов "Верный"
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Рост цен на кофе в августе может составить 10-12% из-за аномального падения температуры в Бразилии после годовой засухи. Об этом "Коммерсанту" сообщили в сети магазинов "Верный".

В сети уточнили, что контрагенты ссылаются на удорожание сырья на 70% из-за проблем с урожаем кофейных зерен в Бразилии, который может сократиться на 30% по сравнению с прошлым годом.

Сети кофеен также готовятся к росту стоимости сырья при заключении новых контрактов почти на 50%.

"Мы постараемся минимизировать потери за счет объема продаж и долгосрочных контрактов на поставки зеленого зерна", - пояснили в одной из сети кофеен.
Одной из причин подорожания кофе называется внутриполитический кризис в Колумбии, которая также является крупным экспортером кофейных зерен.

Теги
Россия
Сазанов: вопрос субсидирования поставок топлива на Дальний Восток зависит от Минэнерго
Замминистра финансов РФ ранее говорил, что источником финансирования субсидируемых поставок топлива в регионы Дальнего Востока могут выступать поступления от НДПИ
Читать полностью