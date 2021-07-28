Россиян предупредили о резком подорожании кофе в августе

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Рост цен на кофе в августе может составить 10-12% из-за аномального падения температуры в Бразилии после годовой засухи. Об этом "Коммерсанту" сообщили в сети магазинов "Верный".

В сети уточнили, что контрагенты ссылаются на удорожание сырья на 70% из-за проблем с урожаем кофейных зерен в Бразилии, который может сократиться на 30% по сравнению с прошлым годом.

Сети кофеен также готовятся к росту стоимости сырья при заключении новых контрактов почти на 50%.

"Мы постараемся минимизировать потери за счет объема продаж и долгосрочных контрактов на поставки зеленого зерна", - пояснили в одной из сети кофеен.

Одной из причин подорожания кофе называется внутриполитический кризис в Колумбии, которая также является крупным экспортером кофейных зерен.