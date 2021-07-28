Google создаст в Новой Зеландии инженерное подразделение для развития технологий ИИ

СИДНЕЙ, 28 июля. /ТАСС/. Корпорация Google создаст в Новой Зеландии инженерное подразделение, которое будет работать над новыми решениями в сферах развития искусственного интеллекта и защиты конфиденциальности. Об этом в среду сообщает издание The New Zealand Herald со ссылкой на регионального директора технологической компании Каролин Рейнсфорд.

Новое структурное подразделение Google, как ожидается, не только станет основной базой для существующей команды инженеров из США, но и позволит создать рабочие места для жителей Новой Зеландии. По словам Рейнсфорд, некоторые инженеры корпорации уже переехали из Маунтин-Вью (штат Калифорния, США) в Окленд и в Новой Зеландии начала работать "минимально необходимая команда", хотя компания ожидает, что вскоре она существенно вырастет за счет местных сотрудников. "Google конструктивно работает с <…> правительственными учреждениями и [администрация корпорации] уверена, что полная команда инженеров будет собрана к концу года", - сказала она.

Также в местном подразделении Google сообщили о том, что компания инвестировала значительные средства в создание "выделенного соединения для облачного сервиса Google Cloud в Новой Зеландии". Это, пояснили в корпорации, позволит пользователям подключиться к новым, сверхмощным центрам обработки данных Google в Сиднее и Мельбурне. "Выделенное соединение в Окленде встроит Новую Зеландию в глобальную инфраструктурную магистраль Google, что позволит нарастить скорость обработки данных и обеспечить их полную безопасность", - рассказал Урс Хельзле, возглавивший инженерное подразделение Google в Новой Зеландии.

В настоящее время в новозеландском подразделении Google работают порядка 50 человек, однако почти все они заняты либо в области управления, либо в сфере технической поддержки. В соседней Австралии в подразделении компании трудятся более 1,8 тыс. человек, поскольку там расквартированы разработчики сервисов Google Maps и Google Photos.