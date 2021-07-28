Прибыль OMV за I полугодие составила €1,276 млрд против убытка годом ранее

ТАСС, 28 июля. Австрийская нефтегазовая компания OMV по итогам I полугодия 2021 года получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере €1,276 млрд против убытка в €135 млн годом ранее, следует из отчета компании.

Прибыль с учетом изменения расходов на производство (CCS) выросла в 2,6 раза - до €2,17 млрд.

Выручка OMV увеличилась в 1,8 раза - до €14,37 млрд. Показатель capex вырос на 35% - до €1,15 млрд.

Добыча углеводородов компании во II квартале возросла до 490 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. OMV ожидает, что в среднем по году суточная добыча составит 480 тыс. баррелей нефтяного эквивалента.